Le Robot LASER est le vainqueur

PRIX INNOVATION AGRICOLE. Le 17e Prix de l’innovation agricole revient au projet Robot LASER. Il s’agit d’un robot de terrain léger et autonome pour les cultures en ligne. Il est capable de traiter les mauvaises herbes proches des plantes cultivées à l’intérieur de la ligne à l’aide d’un module laser. «Le développement de ce robot a pour but de compléter le binage mécanique et de réduire ainsi substantiellement le désherbage manuel», indique le communiqué de la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts (DIAF). Un montant de 15 000 francs sera ainsi dédié au développement du projet.

Le jury, composé de cinq membres et présidé par le conseiller d’Etat Didier Castella, avait retenu cinq finalistes. Il a aussi décerné deux autres prix. «Si le projet vainqueur a fait…