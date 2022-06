Le TC Bulle en finale de promotion pour la LNB

TENNIS. Le Tennis-club Bulle a décroché samedi son ticket pour le dernier tour des finales de promotion en Ligue nationale B. A domicile, les Gruériens ont disposé des Bâlois de Old Boys 6-3. Menant 4-0, ils ont perdu les deux derniers simples. Le capitaine Bastien Kolly et ses camarades ont donc dû passer par les doubles pour s’en sortir. Le dernier point a été marqué par la paire Bastien Kolly-Lucien Michel. Ce dernier n’avait plus joué depuis un mois, blessé au poignet. Il pourrait être sur le pont pour l’ultime rencontre de la saison à Nyon ce dimanche. Le vainqueur évoluera en ligue B en 2023.