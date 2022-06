Le vol léger du Machaon

Je pose mon oreille…

… sur une chenille, une chenille de Machaon pour être exacte. Elle est sur mon balcon.

L’histoire commence, il y a quelques années, à Cerniat. Dans la cour d’école, je discute avec un jeune enseignant passionné par son métier. Il me parle de son travail avec ses élèves, notamment en lien avec la nature. Il me conduit vers un arbre au bord de la route. A son pied, une série de légumes plantés par la commune. J’y vois un fenouil, bien cossu, dans les fanes duquel trône une chenille verte avec des points orange.

L’enseignant me raconte que les enfants sont en train d’observer le développement du lépidoptère qu’il me présente: il s’agit de la chenille du Machaon, ce magistral papillon aux ailes jaunes et noires.

Sur les fenouils

Cette histoire me marque – enfant,…