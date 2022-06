Les bas-fonds de la haute société genevoise

LIVRES



Alain Bagnoud



DE LA PART DU VENGEUR OCCULTE

BSN Press, 192 pages

NOTRE AVIS:

Il a attendu la soixantaine et près de quinze romans, essais, autofictions pour se lancer dans un polar. Avec réussite, tant De la part du vengeur occulte séduit par son intrigue et le portrait d’une certaine société genevoise. Auteur de La vie suprême (que La Gruyère publie actuellement en feuilleton), Alain Bagnoud navigue avec un plaisir évident entre les codes du genre et une ironie savoureuse pour égratigner le monde de l’art contemporain comme celui des affaires et de la politique.

Alexandre a été engagé par un célèbre politicien genevois pour écrire sa biographie. Ce Jean-Philippe Meilat, si sûr de lui et de son pouvoir, reçoit des photos (légèrement) compromettantes, de la part d’un autoproclamé…