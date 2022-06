BADMINTON. La finale romande du circuit junior de badminton se tient samedi à la salle Bicubic de Romont. Les vainqueurs des Masters régionaux des cinq associations romandes (Fribourg, Vaud, Genève, Valais et Ouest) se disputeront le titre romand dans les catégories M11, M13, M15 et M19. Une dernière catégorie dans laquelle Wayans Monney (BC Bulle) et Anaïs Noser (BC Glâne) pourraient notamment se distinguer. Le début des rencontres est fixé à 8 h 30.