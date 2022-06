Paul Morard, dit Molo, BULLE

Lundi dernier, la famille et les amis de Paul Morard se sont réunis en l’église Saint-Pierre-aux-Liens de Bulle pour lui rendre un ultime hommage. Il s’est éteint paisiblement le 17 juin, à l’âge de 90 ans.

Paul Morard – Molo pour les intimes et, en réalité, pour tout le monde – est né à Bulle le 25 février 1932. Fils unique, il eut la douleur de perdre son père à l’âge de 26 ans. Ses classes obligatoires et l’ESG bulloise terminées, il entreprit un apprentissage de commerce auprès de la Quincaillerie Desbiolles. Son CFC en poche, c’est dans la vente qu’il porta son choix et plus précisément dans la maison Jules Gex Vins où il œuvra comme représentant.

En 1963, il épousa Roselyne Fleury. De cette union naquirent Pierre-Alain et Anne. Molo fut l’heureux grandpère de deux petits-enfants…