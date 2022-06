Philippe Demierre a été célébré à Ursy

La commune d’Ursy était en fête dimanche, à l’occasion de la réception officielle de Philippe Demierre pour son élection à l’Exécutif cantonal en novembre dernier. Le conseiller d’Etat a défilé dans le village au rythme de la fanfare d’Ursy dont il est membre, du chœur mixte paroissial qu’il a dirigé plus de treize ans et des grenadiers (en photo à ses côtés, son épouse Nathalie Goumaz et ses collègues Jean-François Steiert et Didier Castella). Les festivités ont réuni environ 400 personnes, dont les politiques, les sociétés villageoises et la population, relève le syndic Philippe Dubey. Après une partie officielle ponctuée de six discours, dont celui du président du Conseil d’État Olivier Curty, les convives ont été invités à un apéritif dînatoire. «Tout s’est très bien passé, nous…