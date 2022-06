Résistances féminines

BANDE DESSINÉE



Fabien Toulmé



LES REFLETS DU MONDE EN LUTTE

Delcourt

NOTRE AVIS:



Aussi attachant que doué, Fabien Toulmé est devenu en quelques albums la nouvelle étoile de la bande dessinée. Après le magnifique récit intimiste d’un couple donnant naissance à une enfant trisomique (Ce n’est pas toi que j’attendais) et le témoignage poignant d’un Syrien devant fuir son pays (L’Odyssée d’Hakim), il met la casquette du journaliste de terrain pour aller prendre le pouls du monde. Comme Guy Delisle, Joe Sacco et tant d’autres, il possède cette maîtrise de la narration fluide où son implication personnelle – et donc ses doutes et ses interrogations – permet de comprendre les situations avec lui, le tout dans un dessin simple et efficace.

De trois voyages, Fabien Toulmé rapporte autant de reportages…