Trois «bizuts» régionaux en équipe de Suisse

SKI-ALPINISME

Le Club alpin suisse a dévoilé cette semaine le nom des 33 athlètes qui courront en équipe nationale l’hiver prochain. Six d’entre eux sont gruériens: Rémi Bonnet (Charmey, catégorie élite), Robin et Thomas Bussard (Albeuve, espoir), ainsi que les nouveaux Mathieu Pharisa (Estavannens, cadet), Lucas Pasquier (Broc, junior) et Yann Livache (Charmey, junior). «Entrer au cadre national est un objectif depuis mes débuts en compétition, souligne ce dernier. Il faudra assumer et se battre contre des adversaires plus grands, sur des parcours plus longs. Cela se passera bien si je continue à m’entraîner comme jusqu’à maintenant.» QD