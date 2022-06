Un bruit jugé infernal

A propos des manifestations au centre-ville.

Je suis né à Bulle en 1957, j’ai quitté la ville pendant trentesix ans et je suis revenu m’y installer il y a trois ans, à la place du Marché. Je souhaitais en effet revenir finir mes jours tranquillement dans ma ville.

Mais ce week-end, c’était la Pride et son bruit infernal! Pourquoi autorise-t-on cette mascarade sans consulter les natifs et habitants de Bulle? C’est inadmissible. Qui plus est, les organisateurs ont dépassé minuit autorisé. Si j’en avais les moyens, je déposerais plainte. Je suis à l’AVS avec une retraite de 1600 fr. après quarante-cinq ans de travail.

Monsieur le préfet, monsieur le syndic, je vous demande de ne plus autoriser ce genre de manifestations. De la musique classique ou du jazz, adaptés a l’oreille humaine, passe…