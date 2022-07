Affiche alléchante à Bouleyres

ATHLÉTISME. A l’occasion du cinquantenaire du Sporting Athlétisme Bulle, le Meeting de la Gruyère a vu les choses en grand. Quelque 500 athlètes sont attendus samedi sur la piste rapide et appréciée du stade de Bouleyres. «Nous pouvons espérer des records, avec une densité d’athlètes rarement vue à Bulle», précise en souriant le président des festivités du 50e anniversaire Patrick Clément.

Trois finalistes des jeux Olympiques figurent parmi les têtes d’affiche sur 100 mètres (dès 12 h): les Suissesses Salomé Kora et Riccarda Dietsche ainsi que l’Allemande Lisa Mayer. «Elle sera la plus rapide des engagées sur 100 mètres, avec un record personnel en 11’’12», précise Yan Volery, le responsable des coureurs élites et athlète du SAB. Les Sabistes Charles Devantay et Coralie Ambrosini…