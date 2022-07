Ce qui avait été saisi au domicile d’un journaliste a été restitué

1

Le restaurant Le Chalet à Gruyères victime d'un incendie

Samedi matin tôt, un incendie a éclaté dans le restaurant Le Chalet, en ville de Gruyères. L'alerte a été donné peu après 4 h 30 et les sapeurs-pompiers, du centre de renfort de Bulle et de la région, sont rapidement intervenus. Ils ont pu circonscrire et maîtriser assez rapidement les flammes.