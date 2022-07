Des bleus à l’âme

On les appelle pâtes persillées, fromages à la moisissure noble ou tout simplement bleus. Ils se nomment roquefort, gorgonzola, stilton pour les plus réputés. Le canton de Fribourg n’est pas en reste avec l’émergence de spécialités qui gagnent en réputation. Après dégustation nature, on pourra en faire des cromesquis.

PIERRE-ÉTIENNE JOYE



Si Françoise Sagan s’était doutée qu’on utiliserait le titre de son roman pour parler de fromage, peut-être bien qu’elle s’en serait servi une lichette. Et clair qu’il est aussi question ici de pique-assiette, avec indulgence. Car chiper un morceau de bleu sur un plateau de gommeux qui vous fait de l’œil, c’est signe d’une belle âme avide de vie, même si celle-ci peut être parfois cabossée. Le moisi dans le cas présent est source d’exaltation. Venons-en…