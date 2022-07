Le FC Bulle reprend en gagnant

FOOTBALL. Premier match amical et première victoire pour le FC Bulle. Samedi à Saint-Aubin, le néopromu gruérien a battu Young Boys M21 sur le score de 4-1. Les espoirs bernois ont résisté vingt minutes avant de subir la domination bulloise. Supériorité – dans l’intensité et le nombre d’occasions – concrétisée par les buts de Robin Golliard, Vedad Efendic et du transfuge de Sion M21 Artan Asani.

Ce dernier, auteur d’un doublé, fait partie des plusieurs joueurs en test alignés par Lucien Dénervaud. L’entraîneur bullois aura notamment apprécié la prestation intéressante de Ludovic Delley, petit gabarit et 20 ans tout juste, très percutant samedi sur le couloir gauche.

Bon à prendre pour lancer la préparation, ce succès est aussi à relativiser pour les footballeurs gruériens. Lesquels…