Liebherr remporte le tournoi interusines

Le 54e Tournoi interusines de la Gruyère a eu lieu ce week-end au terrain de la Ronclina à La Tour-de-Trême. Organisée par le FC La Tour/Le Pâquier, la compétition a réuni un total de «31 équipes et un peu plus de 400 joueurs, pour un record historique de participation», se satisfait le responsable d’organisation Gabriel Oberson. Le tournoi habituel à 11 joueurs a été remporté par l’entreprise Liebherr (photo). Ce sont les employés de Progin Métal qui se sont imposés dans la formule à six joueurs, réunissant 23 formations. GR