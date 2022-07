Même après dix ans, la BerGiBike continue de surprendre

La 10e édition de la course VTT marathon a été chaude pour les cadors alémaniques comme pour les habitués de la région. Revue des émotions à l’arrivée jugée dimanche à Bulle.

QUENTIN DOUSSE

VTT. Ils et elles pensaient certainement maîtriser tous les aléas de la BerGiBike, cette épreuve lancée en 2011 par Philippe Perritaz. Or, relier Fribourg à Bulle en passant par le sommet de La Berra et du Gibloux n’est jamais une formalité. Même pour les vététistes les plus entraînés.

Dimanche, la chaleur a relevé la difficulté du défi, amenant son lot d’émotions pour la dixième du nom. Dans la roue des nouveaux champions de Suisse marathon Konny Looser et Steffi Häberlin, trois athlètes partagent leurs sentiments après 79 kilomètres au guidon de leur VTT.

● LA JOIE DE LOOSER

Journée pa rfaite pour Konny…