ROMONT-MATRAN

L’abbé Paul Dévaud s’en est allé le matin du 14 juin et a rejoint le Seigneur qu’il a fidèlement servi. La célébration du dernier adieu a eu lieu en la collégiale de Romont le 17 juin.

Paul est né le 9 juillet 1936 avec sa sœur Marie-Louise dans le foyer de Marcel et Alice Dévaud-Allemann, au sein de l’école de Gumefens. Le 13 juillet, il est baptisé dans l’église d’Avrydevant-Pont. Début novembre, la famille emménage au sein de l’école de Vuisternens-devant-Romont. Ce fut la joie au village à l’arrivée des jumeaux de quatre mois.

Paul a passé une enfance heureuse et une jeunesse studieuse. Marie-Louise et lui ont choyé Jean, Hélène et Christine.

Jeune servant de messe, Paul a annoncé à ses parents son désir de devenir prêtre. A 13 ans, il partait à Romont afin de commencer…