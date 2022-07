Quand t’es dans le désert…

Mes chats, ma télé et moi



La série The tourist (RTS et France 2) offre à ses fans le retour de Jamie Dornan (50 nuances de Grey) en homme amnésique perdu dans le désert australien. Une bonne raison de la découvrir, certes, mais l’originalité des six épisodes ne fait que confirmer ce choix de départ.

HOMME MYSTÈRE. De larges étendues écrasées de soleil dans l’outback australien, une intrigue qui devrait tenir en haleine les fans de série et, admettons-le, l’occasion de retrouver le très sexy Christian de 50 nuances de Grey (Jamie Dornan): n’en jetez pas plus, on se laisse volontiers prendre au jeu par The tourist (ah! jouer avec Christian Grey…). Une minisérie de six épisodes que viennent de diffuser presque simultanément la RTS et France 2. Difficile de passer à côté. Pour celles et ceux…