Succès valaisan au Grand Prix de Villaz-Saint-Pierre

CYCLISME. Sixième et avant-dernière manche du Tour du canton de Fribourg, la première édition du Grand Prix de Villaz-Saint-Pierre a vu la victoire du Valaisan Kevin Szikora devant le Montreusien Antoine Bouzon. Les deux hommes ont bouclé les 77,7 kilomètres de la course principale en 1 h 53. Le podium a été complété par le Français Louis Contal. A noter la treizième place au classement général de la Bulloise Léa Stern, vainqueure sans concurrente de la course féminine. Succès également pour le Remaufensois Gauthier Convert dans la catégorie U13.