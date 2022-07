Une profession à soutenir

A propos des médecins généralistes et des premiers masters en médecine de l’Université de Fribourg (La Gruyère du 2 juillet).

La RTS et La Gruyère nous informent de la sortie d’une première volée d’étudiants en médecine avec master à l’Université de Fribourg. Une bonne nouvelle, alors que la pénurie de médecins généralistes se fait de plus en plus sentir. Les étudiants doivent toutefois encore obtenir le diplôme fédéral de médecine en exerçant durant cinq à sept ans leurs connaissances avant de pouvoir ouvrir un cabinet et véritablement pratiquer. De quoi patienter encore!

L’exercice est passionnant, mais il est devenu ardu par la montée des séances minutées et des charges administratives. Sans compter le manque de relève. Les médecins en viennent à être livrés à eux-mêmes. Pour le…