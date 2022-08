Rendez-vous

FRANCE 2, JEUDI, À 21 H 10



Avec Vianney en pays Afar



La dépression de Danakil, au nord-est de l’Ethiopie, est désertique et austère, hérissée de volcans. Raphaël de Casabianca s’y rend avec le chanteur Vianney, à la rencontre du peuple afar, des nomades éleveurs, mais aussi bâtisseurs, qui ont trouvé, dans les entrailles de la terre, l’une des méthodes de survie les plus extraordinaires au monde. La réputation de ce peuple est à la hauteur de l’austérité de leur région. Les Afars sont connus pour être de farouches guerriers. Une population rebelle et insaisissable, qui façonne depuis des milliers d’années un maquis isolé. Et, aujourd’hui, la modernité frappe à la porte de leur sanctuaire. ■