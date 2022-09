Au Lussy, le pari de la gratuité

COURSE À PIED. La Course en forêt de Romont a lieu ce dimanche matin à la Montagne-de-Lussy. Particularité de cette 41e édition: le dossard est offert à tous les participants n’ayant pas atteint la majorité. «Le but est de populariser encore plus notre course, de la pérenniser et aussi de fidéliser les jeunes, qui ne sont plus très nombreux en athlétisme à partir de 18 ans», explique le nouveau président Xavier Conus, successeur de «l’historique» Marcel Wyder.

Pas de révolution sportive en revanche avec un tracé de 14,7 kilomètres inchangé. «Notre épreuve reste toujours le bon endroit et le bon moment pour travailler sa vitesse à deux semaines de Morat-Fribourg», souligne Xavier Conus, incapable néanmoins de dégager les grands favoris de l’étape dominicale de la Coupe La Gruyère. La…