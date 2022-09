Cet été, un loup est passé à l’attaque à Saint-Martin

Cet été, une brebis d’un troupeau de Saint-Martin a été retrouvée sans vie. Les analyses ADN effectuées par le canton indiquent que le responsable est un loup. Il s’agit de la première attaque mortelle d’un animal de rente pour le district depuis le retour du loup dans le canton.

ÉLODIE FESSLER

FAUNE. Le bruit courrait depuis quelque temps en Veveyse, à propos de la présence du loup sur le territoire. Le district a bien reçu la visite du canidé, qui a laissé des traces sur son passage, a révélé hier Le Messager. Plus précisément du côté de Saint-Martin, où la famille Nicole, qui possède un troupeau de 45 moutons, a rapporté la disparition d’une agnelle au début de l’été, avant de subir deux pertes le 15 août. Ce jour-là, une carcasse est découverte non loin de l’habitation et une autre…