Coup de vieux et coup d’un soir

Danse avec les stars vit sa 12e saison sur TF1. Une émission follement romantique qui a longtemps titillé nos œstrogènes. Mais qui, ô surprise, a pris un étonnant coup de vieux.

Mes chats, ma télé et moi

ET DANSEZ MAINTENANT! On a tous connu ce terrible moment où, ça y est, on se sent vieux. Quand on commence à préférer sortir en semaine, parce que le week-end, «il y a beaucoup trop de monde, et la musique est trop forte dans les bars». Et avant même qu’on s’en rende compte, on ne sort plus du tout, «ou alors pour se faire un bon resto». Il y a aussi le passage fatidique du choix de la paire de chaussures «confortables» parce que bon, «ras le bol d’avoir mal aux pieds dans des bottines», ou quand on ne connaît plus aucun «people» en une du magazine Closeraffiché à côté de la caisse à la…