Devantay: stagner pour mieux sprinter

ATHLÉTISME. Le Gala dei Castelli a marqué la fin de saison extérieure lundi soir à Bellinzone. A l’instar de la championne d’Europe du 200 m Mujinga Kambundji, Charles Devantay (photo) s’est présenté trop «fatigué nerveusement» pour performer. Terminant l’année à une anonyme 6e place de la finale B du 400 m en 47’’13, loin de son record personnel de 45’’81. «Place maintenant à un mois complet de pause», souffle le Glânois de 24 ans.

Une pause bienvenue à l’issue d’une saison où il «pensait aller plus vite», participer aux championnats d’Europe à Munich également. «Cette non-qualification est ce qui me dérange le plus, regrette l’infortuné. Avec mon coach, on a pris le risque d’axer la préparation sur la vitesse. Cela n’a pas payé.»

Charles Devantay accepte donc de stagner pour mieux…