La Tour/Le Pâquier gagne sans se rassurer

La Tour/Le Pâquier s’est imposé dans la douleur samedi face à Fribourg (1-2). Un succès révélateur du manque de confiance des joueurs gruériens depuis le début de la saison de 2e ligue inter.

GLENN RAY

FOOTBALL. La Tour/Le Pâquier s’est donné de l’air en s’imposant sur la plus petite des marges face à Fribourg. Samedi au stade Saint-Léonard, il n’y a pas eu de round d’observation entre deux formations en panne de confiance. Cent vingt secondes ont suffi à Valon Ramabaja pour ajuster de… 40 mètres le portier adverse trop avancé (2e, 0-1). Son visà-vis gruérien Damien Repond lui a rendu la pareille dix minutes plus tard, jugeant mal une ouverture fribourgeoise et laissant un Oulad désaxé trouver le côté droit de son petit filet (13e, 1-1).

Les Tourains auraient pu – et dû – prendre le…