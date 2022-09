Le Centre sportif de Bossens inauguré

Journée importante hier en fin d’après-midi à Romont, avec l’inauguration du Centre sportif de Bossens. Les autorités, les clubs (tennis, football et athlétisme), ainsi que les entreprises qui ont œuvré à sa réalisation ont célébré ce site abritant quatre terrains de tennis, un de football, quatre pistes de course, deux de saut en longueur, une buvette, sept vestiaires, des locaux techniques et une place de jeux. Le coût des travaux, terminés en juillet 2020, s’est élevé à 5,7 millions. Cette journée d’hier (retardé en raison de la crise sanitaire) a mis fin à un feuilleton long de cinq ans qui avait suscité de nombreuses vagues. En mai 2017, un référendum avait même été nécessaire pour adouber le projet. Les Romontois l’avaient finalement soutenu à 63,7%. Des oppositions et un recours…