Les Gueux pour Lukla

Le Quatuor des Gueux est en concert demain à Bulle. Il interprétera notamment neuf créations signées Jean-François Michel et Jean-Marie Gachet.

MUSIQUE. Il a vu le jour en 1983 et «ne se tait jamais». Même pendant «les sourdes années Covid», Le Quatuor des Gueux a continué de répéter et d’apprendre des créations qui lui étaient destinées. Ce dimanche, à la chapelle des Capucins (Notre-Dame-de-Compassion), à Bulle, il en présente neuf lors d’un concert organisé en soutien à la Fondation Nicole Niquille, hôpital de Lukla. En plus des «tubes multilingues» du quatuor, indique le communiqué de presse, Le Quatuor des Gueux interprétera donc cinq compositions de Jean-François Michel. Sur proposition des chanteurs, il a mis en musique des Prières d’animaux, de François Remy (1924-1999), Bullois…