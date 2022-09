Pixels et caetera

VIE PRATIQUE. Les guides de la vie pratique – qui ne sont d’ailleurs plus imprimés, le concept est passé de mode depuis que Google a réponse à tout – s’avèrent pourtant, aujourd’hui encore, une lecture utile. Bien tenir sa maison, conseils de bricolage, savoir cuisiner, planifier ses dépenses, premiers secours… c’est un peu la vie mode d’emploi, façon utilitaire. Avec tous ces conseils pratiques, normalement, vous devriez traverser l’existence plus ou moins lestement, en sautillant d’une pierre à l’autre, jusqu’à la rive en face. C’est au moment de poser le pied sur l’autre berge que les choses se compliquent. Aucun conseil pratique dans les guides (si peu sur Google). Choisir sa fin, peut-être. Mais comment? Et sa mort administrer par qui? Par soi-même, bien sûr, avec un peu d’aide…