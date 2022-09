Une personne blessée dans l'incendie d'un appartement bullois

Blessée, elle a été acheminée vers un hôpital et sera relogée. Deux chats et un chien ont pu être sauvés des flammes, mais un autre chat est décédé. Une enquête est en cours, afin d'établier les causes du sinistre. L’appartement concerné et d’autres parties de l’immeuble ont été endommagés, le montant des dégâts n’est pas encore connu. Les autres habitants ont pu regagner leur logement au terme de l’intervention. EF