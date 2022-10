La Chanson du Pays de Gruyère remporte le Grevire Awards

Le Grevire Awards récompense une personne, ou un groupe de personnes, un club, une association ou une entreprise oeuvrant en faveur de l'art, de l'artisanat ou du patrimoine culturel et traditionnel gruérien. Cette année, la JCIG a décidé de mettre l'art choral en lumière.

Cinq choeurs ont été sélectionnés: l'ensemble féminin Z'elles, La Chanson du Pays de Gruyère, la Cécilienne de La Tour, le Choeur des armaillis de la Gruyère et le Choeur de May. La qualité musicale, le répertoire, le dynamisme, mais aussi le rôle joué dans le tissu associatif local et dans le maintien de la tradition ont été les criètres qui ont servi à les départager.

A ce jeu, c'est La Chanson du Pays de Gruyère qui a séduit le jury composé de sept personnes. Ce choeur mixte d'une trentaine de membres, âgés de 18 à 78 ans, est présidé par Francine Pasquier et dirigé par Stève Bobillier. Il a été fondé en 1950 à Riaz par Joseph Corpataux, le père de MIchel Corpataux qui l'a dirigé de 1963 à 2018. PH