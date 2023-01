«London bridge is down»

ELIZABETH II. C’était peut-être la personnalité la plus célèbre au monde. Dans les magazines, sur les timbres, dans les séries télévisées et à chaque événement qui réunissait les grands de ce monde, impossible de manquer cette vieille dame aux tailleurs colorés, aux chapeaux extravagants et à l’éternel sac à main. Le 8 septembre 2022, la reine Elizabeth II rend son dernier soupir dans son château de Balmoral en Ecosse, après plus de septante ans de règne.

Deux jours avant sa mort, la reine a encore officiellement accueilli la nouvelle Première ministre du Royaume-Uni, Liz Truss. Les photos la montrent courbée sur sa canne, mais souriante. Seules ses mains laissent apparaître d’étranges taches bleues.

On ne peut être qu’impressionné par la force de cette femme de 96 ans, aux portes de la…