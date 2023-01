Ce drôle d’oiseau fait ce qu’il veut

PERSONNALITÉ. A la fin 2021, Elon Musk est au firmament. On l’encense pour ses inspirations, on rigole de ses délires. Il est l’homme le plus riche du monde, patron de Tesla et de SpaceX, et se voit sacré personnalité de l’année 2021 par le prestigieux magazine Time.

«La personnalité de l’année est un marqueur d’influence», écrit dans un éditorial le rédacteur en chef de Time, Edward Felsenthal, repris dans Le Monde. «Peu d’individus ont autant d’influence qu’Elon Musk sur la vie sur Terre et potentiellement aussi sur la vie en dehors de la Terre.»

Fin 2022, Elon Musk a quitté la voûte des cieux. On ne rigole plus de ses délires et ses inspirations n’en sont plus vraiment. C’est qu’entre-temps, celui qui est toujours patron de Tesla et de SpaceX a ajouté Twitter à son C.V. Et depuis, ça…