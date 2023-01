Manquer les vacances de Noël équivaut-il à rater sa saison?

Plombées par le redoux, les stations gruériennes se démènent malgré tout pour sauver ce qui peut l’être. Et elles ne manquent pas d’idées.

FRANÇOIS PHARISA

PRÉALPES. Jusqu’à 15°C ce samedi à Charmey et à Moléson-Village, et 8°C à 2000 m. Le week-end s’annonce printanier. L’air doux provenant de l’Atlantique et de la Méditerranée qui enveloppe le pays depuis plusieurs jours devrait se maintenir cette semaine, selon Météo-Suisse.

Idéal pour les promeneurs. Cauchemardesque pour les stations de basse et moyenne altitudes. Synonymes d’un gros chiffre d’affaires quand les pentes sont enneigées, les vacances de Noël/Nouvel An compteront pratiquement pour beurre cette année. Manquer ces quinze jours de relâches équivaut-il à une saison hivernale ratée? Les directeurs des remontées mécaniques de la…