Papy et mamy résistent en rock

Samedi cinéma

PAR ÉRIC BULLIARD

CHŒUR DE ROCKERS. «Je ne regrette pas ma vie, je n’ai pas été malheureuse. Mais quand même…» Tout est dans ce «quand même». L’âge venant, au moment de se retourner sur son parcours, on se souvient des bonheurs entrevus, des chemins que l’on n’a pas su prendre. Et l’on se dit qu’il n’est peut-être pas trop tard… Cette mélancolie traverse Chœur de rockers, transcendée par l’envie de vivre encore ses rêves. Au point que l’on sort requinqué de ce «film pur bonheur». L’expression, québécoise, est plus jolie que feel good movie, mais on parle bien de cela.

Tiré d’une histoire vraie (et d’un livre tiré de cette histoire vraie), ce premier long métrage d’Ida Techer et Luc Bricault a d’abord pour lui la sincérité. Elle transparaît dans les dialogues (finement…