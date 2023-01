Pelé, à jamais le premier

Coup de plume

PAR ÉRIC BULLIARD

HOMMAGE. Lionel Messi n’aura donc ét le meilleur joueur de l’histoire du foot que pendant quinze jours. Au lendemain du sacre de l’Argentine, les journalistes (jeunes surtout), consultants et autres commentateurs semblaient unanimes pour le considérer comme tel. Depuis jeudi soir et la mort de Pelé, les journalistes (vieux surtout), consultants et autres commentateurs semblent unanimes pour redonner ce statut au Brésilien. La vérité étant qu’il est le seul à pouvoir le contester à Maradona.

Au-delà de cette discussion stérile, Pelé restera à jamais le premier. Le premier plus grand joueur de tous les temps, mais aussi la première star internationale. Le premier, avec Mohammed Ali, à transformer le sport en phénomène de société mondial. Dire qu’il a inventé…