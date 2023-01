Pixels et caetera

POUR ET CONTRE. Durant ses années genevoises, l’écrivain et poète libertaire valaisan Narcisse Praz, qui avait fait des études classiques à Saint-Michel – cela dit en passant – publia entre 1970 et 1975 La Pilule, journal satirique et satyrique anti-mythes. Deux cents numéros dans la veine des vrais anars, de ceux qui tiennent la distance malgré tout et particulièrement malgré l’amour, toujours possible, qui rend plus bête et donc moins révolté. La collection de La Pilule a été numérisée et elle est accessible en ligne sur doc.rero.ch. Le numéro du 4 juillet 1972 dénonce la visite du shah d’Iran à Genève, venu s’adresser au Bureau international du travail. Bien sûr, ça fout le bourdon de penser, à travers toutes ces années, à la situation en Iran, d’un système répressif à un autre, mais…