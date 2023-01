Tribune libre

Pourquoi tout cet anglais?

A propos de l’utilisation de l’anglais.

Je pique la rogne chaque fois que je lis sur un camion, une voiture de service, un bus ou même un train, des indications, des adresses ou des publicités en anglais. Nous pratiquons à Bulle et dans sa banlieue (Romandie et France voisine) une langue élégante, au vocabulaire fourni, à l’intonation variée et à la prononciation claire et précise. Quelle mouche pique donc nos publicistes et nos chanteurs à la mode, pour qu’ils utilisent cette langue mâchouillée, nasale, peu musicale et incompréhensible? Est-ce du snobisme, du conformisme ou de la servilité? Allons, révoltons-nous et favorisons les publicités écrites en français, en allemand et même en vaudois.

Pierre Martignoni, Bulle