Une activité originale en attendant la neige

CHARMEY. L’or blanc ne fait toujours pas son apparition à basse altitude et les stations de ski de la région se démènent pour proposer des activités aux vacanciers (lire en page 5). A Charmey, lundi 2 et jeudi 5 janvier, des cabines seront spécialement aménagées pour accueillir des matches aux cartes, de 14 h à 16 h 30. Il y aura un total de quatre manches, composées de huit passes. Les équipes seront réparties aléatoirement et le rendez-vous est donné quinze minutes avant le début des matches, au bas de la télécabine. Des habits chauds sont conseillés et, pour plus de confort, il est possible de venir avec son coussin. De nombreux lots sont à gagner. TéléCharmey préconise de s’inscrire par e-mail à info@charmey.ch ou par téléphone au 026 927 55 20.