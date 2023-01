Autant en emportent les dents

BANDE DESSINÉE

Georges Bess

DRACULA

Glénat

En 1897, Bram Stocker plaçait définitivement le vampire au cœur de notre inconscient monstrueux en publiant le roman Dracula. Près de 120 ans plus tard, Georges Bess reprend pour lui ce texte aux odeurs de soufre pour en faire une autre référence éponyme, en bande dessinée cette fois, dont une édition définitive vient de sortir. L’auteur français lui donne non seulement une nouvelle vie, mais aussi enterre nombre de ses prédécesseurs dans une forme de poésie crépusculaire…

Avec un noir et blanc majestueux et une mise en cases toujours inventive, Georges Bess fait parler chaque page à travers leur articulation et leur tonalité expressive. Les atmosphères sont gothiques à souhait, alors même que le langage graphique démontre une modernité permanente.…