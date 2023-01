Deché-delé

Tinke-no in dou mil-vint-è-trè. In patê, po chè kouâdre «Bonne année», li a ouna galéj’èchprèchyon: Bondzoua dè Boun’An! Tyinta galéja manêre dè dre chin.

Di kou, kan on di «bouna né» a hou ke chan pâ tru le patê, i chè krêyon ke vou a dre «bonne année» in franché. Binchur ke rèchinbyè balèbin ma i vou bin a dre «bonne nuit».

Adon to chinpyamin Bondzoua dè Boun’An, è i vo kouâjo to le mèyà po l’An Novi, chuto ouna bouna chindâ è di bi dzoua è di bounè né!

On pou pâ dre ke chi mi dè janvyé l’a keminhyi frêdamin. On pou mimamin vêre kotyè tropi ke chon jou fro. On châ bin ke li a ôtyè ke tsandzè è ke lè chajon chè mèhyon on bokenè… Pout’ithre ke la nê arouvèrè ou mi d’âvri è ke kemin le dejê madama Pahu, no fithèrin Tsalandè a Pâtyè!

ROMAIN PITTET

Ecoutez cet article en patois…