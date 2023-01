Décidément, Iggy n’en finit pas de survivre

A bientôt 76 ans, Iggy Pop sort aujourd’hui son 19e album solo et remonte sur scène cet été, notamment avec les Red Hot Chili Peppers.

CHRISTOPHE DUTOIT

Son corps porte les stigmates du rock’n’roll. Les veines toujours saillantes, les muscles à fleur de peau. Son cuir a connu aussi bien les seringues que les bris de verre, les attouchements des groupies que les crachats des envenimeurs. Après plus de cinquante ans de bons et loyaux sévices, Iggy Pop sort aujourd’hui Every loser, son 19e album solo. Avec la même hargne qu’à l’été 1969, lorsque ses Stooges prenaient le monde à revers.

Quatre ans après son album Free et ses chansonnettes de crooner cabotin, Iggy Pop revient avec l’artillerie lourde. Aux manettes, Andrew Watt, un «gamin» de 32 balais qui a déjà produit Justin Bieber, Miley…