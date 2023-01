Elder en dérive vers le stoner progressif

MUSIQUE

Elder

INNATE PASSAGE

Stickman Records

Depuis 2006, Elder trace son chemin non seulement entre le Massachusetts et Berlin, mais aussi entre le stoner et le rock progressif. En effet, après deux albums très marqués par le fuzz et la distorsion festive, le groupe a peu à peu lorgné vers davantage de complexité, tant au sens de l’architecture de ses compositions qu’en termes de sonorités, de plus en plus riches et éclectiques.

Avec Innate passage, le quatuor vient de sortir son sixième album. Cinq titres à rallonge qui laissent à chaque fois le temps lanciner sur près de dix minutes. A commencer par Catastasis, une lente dérive qui alterne les arpèges aériens et les poussées de fièvre. Ou Endless return, un rodéo virtuose entre guitares cheveux au vent, solos en mode hard rock et plages…