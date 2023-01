A l’affiche

BULLE

Musé gruérien: Sonnailles et colliers de cuir, exposition proposée par huit collectionneurs et selliers fribourgeois et avec des pièces du Musée. Prolongation jusqu’au 22 janvier.

Exposition Naturalisation-Immersion dans la fabrique des Suisse·sse·s. Prolongation jusqu’au 22 janvier. Ma-ve 10h-12h et 13h30-17h, sa 10h-17h, di 13h30-17h.

CHARMEY

Musée: Charmey. Traces d’un inventaire, exposition de Massimo Baroncelli, Elise Heuberger, Samuel Rey. Jusqu’au 29 janvier. Me-di 14h-17h.

GRUYÈRES

Château: exposition d’hiver consacrée à l’artisanat de l’Erzgebirge. Jusqu’au 15 janvier.

Tibet Museum: collection d’art bouddhiste d’Alain Bordier. Ma-ve 13h-17h, sa-di 11h-18h.

MÉZIÈRES

Musée du papier peint: Echos, exposition de Liliana Gassiot et Anne-Dominique Hubert. Jusqu’au 15…