La faune et la flore rudoyées

La neige et le froid ne sont pas au rendez-vous de l’hiver actuel. Les animaux et les plantes souffrent pour assurer l’équilibre de leur écosystème. Deux spécialistes décryptent cette problématique inquiétante, tout en voyant le verre à moitié plein.

MARIUS KAMM

CLIMAT. L’hiver n’a jamais été aussi chaud en Suisse (jusqu’à présent). Ce qui n’est pas sans conséquence pour la faune et la flore. Jérôme Gremaud, biologiste, et Adrian Aebischer, collaborateur scientifique au Service des forêts et de la nature (SFN), analysent l’impact, négatif ou positif, du redoux hivernal sur les milieux naturels de la région.

● LA FAUNE

L’écosystème animalier est grandement bouleversé par les températures clémentes de ces dernières semaines. «C’est comme si la nature était sortie de son hibernation,…