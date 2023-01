SKI-ALPINISME. Faute de neige, le CRO’no sprint prévu ce samedi à Rathvel a été repoussé au 28 janvier. Cette compétition servait de championnat de Suisse de sprint de ski-alpinisme. Même décision et même raison pour la Coupe du monde de Morgins (VS) qui devait se tenir du 11 au 14 janvier et sur laquelle les jumeaux Bussard (Albeuve) et Rémi Bonnet (Charmey) comptaient s’aligner. Elle a été déplacée à la deuxième semaine de février.