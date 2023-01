Les profs travaillent de moins en moins

En dix ans, le taux moyen d’occupation dans l’enseignement obligatoire a baissé de 3,3% dans le canton de Fribourg.

ÉCOLE. Dans ses réponses aux dix questions (!) posées en octobre par les députés et enseignants Pierre Vial (Progens/ps) et Stéphane Sudan (Broc/lc), le Conseil d’Etat fait le point sur la relation entre la pénurie annoncée d’enseignants et leur taux moyen d’occupation. Entre 2012 et 2022, ce taux a baissé de 3,3% à une moyenne de 67,45%, légèrement au-dessous du taux moyen observé dans les autres secteurs de l’Etat (68,45%).

Sans surprise, ce taux moyen est plus faible dans les classes enfantines (61,9%) qu’au CO (69,5%), alors que celui dans les classes primaires atteint 64,8%.

De manière générale, les hommes ont un taux d’occupation plus élevé que les femmes: 78,3%…