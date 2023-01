Les sons techno de la Grande Cithard

Entre Bulle et Semsales, le lieu-dit Grande Cithard attire les promeneurs en quête de tranquillité. Dans la nuit de samedi à dimanche, une tout autre affluence: plusieurs centaines de fêtards ont investi la forêt pour une rave party sauvage. La police est intervenue en douceur, l’organisateur sera poursuivi.

ÉLODIE FESSLER/PHILIPPE HUWILER

FÊTE ILLÉGALE. Au lendemain du Nouvel An, dans l’aprèsmidi, les familles venues se balader le long de la route de la Part-Dieu ont assisté à un drôle de cortège. Des dizaines de voitures, vans et mêmes camions descendaient le chemin des Citards en file indienne. Les véhicules portaient des plaques d’immatriculation fribourgeoises, vaudoises, genevoises, tessinoises et même italiennes et françaises. De nombreuses personnes dont les habits étaient maculés…