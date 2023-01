Pink Floyd, la face cachée de l’an de grâce 1972

MUSIQUE

Pink Floyd

LIVES 1972

Pink Floyd Music Ltd

En décembre, quelques jours avant que les droits ne tombent dans le domaine public anglais, Pink Floyd a publié dix-huit concerts enregistrés durant l’année 1972. Des versions officielles de bootlegs qui circulent depuis cinq décennies sous le manteau et désormais mastérisées pour les plates-formes. Derrière cette opération financière, le groupe se dévoile – et c’est là l’essentiel – lors d’une période d’intense créativité et de connivence avec son public.

En 1972, Gilmour, Waters, Wright et Mason viennent de publier Meddle et Obscured by cloud. Dans l’amphithéâtre antique de Pompéi, ils filment un concert sans audience. Et, à temps perdu, ils composent au gré d’improvisations The dark side of the moon, qui sortira l’année suivante. D’Osaka…