Pixels et caetera

MÉTAVERS ET TUTTI FRUTTI. En gare de Fribourg, l’autre soir, alors qu’il faisait bien nuit, et bien froid, il était possible d’observer d’un quai à l’autre, dans ces minutes suspendues de l’attente de son train, un jeune homme enfermé dans une boîte de verre. Seul dans cet aquarium, il consultait son téléphone, c’est-à-dire qu’il était ailleurs, dans l’autre monde, le monde numérique. Et ce monde numérique, parce qu’il est monde, s’additionne à tous les mondes existants, et ensemble finissent par s’entraîner les uns les autres dans une même sarabande. Qui sait précisément comment le monde numérique nourrit le monde des rêves? Et comment le monde de l’intime se trouve plus désordonné encore par le monde digital? Etc. L’avenir, dit-on, nous conduira comme un troupeau dans le Métavers,…